В минсвязи Прикамья предупредили абитуриентов об уловках мошенников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В минсвязи Прикамья рассказали, что злоумышленники активно используют приёмную кампанию для обмана абитуриентов. Они создают точные копии официальных сайтов вузов, представляются сотрудниками приёмных комиссий и предлагают приобрести бюджетные места или получить бесплатное обучение по целевым направлениям.

«Важно помнить: любые попытки купить место в вузе являются мошенничеством!» — подчеркнули в министерстве.

Для подачи документов необходимо обращаться лично в приёмные комиссии или использовать официальные сервисы на портале «Госуслуги».

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