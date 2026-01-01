В Перми начинается масштабная реконструкция шоссе Космонавтов С 18 июля изменится схема движения в районе кольцевой развязки Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми начинается масштабная реконструкция ш. Космонавтов. В связи с этим с 18 июля изменится схема движения в районе кольцевой развязки на пересечении ш. Космонавтов и улиц Промышленной и Оверятской.

Как сообщили в минтрансе, количество полос останется прежним, но их расположение немного изменится, чтобы обеспечить рабочим доступ к строительным площадкам для возведения опор будущего путепровода. На схеме наглядно показано, как будут смещены полосы.

На объекте уже оборудован строительный городок, и рабочие приступили к расчистке территории вдоль ш. Космонавтов. Параллельно в районе спортивной арены «Молот» проводится реконструкция газопровода, а на кольцевой развязке ведутся подготовительные работы к строительству опор путепровода (всего планируется установить четыре опоры) и фундамента подпорной стены.

В рамках реконструкции участка от въезда в Кондратово до ул. Свиязева строители проведут переустройство инженерных коммуникаций: газопровода, сетей связи, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и бытовой канализации; возведут ливневую канализацию; переустроят трамвайные пути и контактную сеть; реконструируют мост через Мулянку; возведут новую двухуровневую транспортную развязку на пересечении шоссе с улицами Промышленной и Оверятской; расширят ш. Космонавтов от развязки до ул. Свиязева.

Министерство транспорта Пермского края

Также будут построены новые тротуары, остановки и система освещения.

Предполагается также строительство двух подземных переходов: в районе школы №107 и у дома №166 на ш. Космонавтов.

Все работы будет выполнять Мостоотряд №123 (филиал АО «Уралмостострой»).

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