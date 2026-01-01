В Пермском крае годовая инфляция ускорилась до 7,3% И превысила общероссийскую Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне потребительские цены в Пермском крае продемонстрировали незначительный, но устойчивый рост. По данным регионального отделения Банка России, годовая инфляция ускорилась до 7,3%, поднявшись с майской отметки в 7,1%. Темп роста цен в регионе на 1,3 процентного пункта обогнал среднероссийский показатель, который по итогам месяца зафиксирован на уровне 6%.

Больше всего подорожала плодоовощная продукция. Традиционное для начала лета сезонное снижение стоимости было нивелировано дефицитом собственных запасов. В результате картофель, репчатый лук, капуста и морковь прибавили в цене сильнее обычного. Эксперты связывают это с исчерпанием резервов прошлогоднего урожая и вынужденным заполнением рыночных ниш более дорогой импортной продукцией.

На этом фоне продовольственная дефляция всё же проявила себя в других категориях. Благодаря росту внутреннего производства птицы существенно подешевели куриные яйца. Стабилизация молочного рынка привела к снижению цен на твердые, полутвердые и мягкие сыры.

С открытием высокого туристического сезона заграничные поездки ощутимо ударили по бюджету пермяков. Прямые авиарейсы из местного аэропорта спровоцировали ажиотажный спрос, что привело к удорожанию зарубежных туров.

На рынке моторного топлива сложилась обратная ситуация со стороны предложения. Повышенный летний спрос автомобилистов наложился на сокращение объемов бензина и дизеля из-за плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, что подтолкнуло ценники на АЗС вверх.

В то же время заметнее всего кошелек потребителя сэкономил на электронике и бытовой технике. Из-за охлаждения интереса покупателей ритейлеры были вынуждены пересмотреть ценовую политику. В итоге смартфоны, мониторы, телевизоры и пылесосы стали доступнее.

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