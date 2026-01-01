Из-за обильных осадков в Пермском крае задержаны пассажирские поезда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за обильных осадков, которые привели к повреждению ж/д путей в Пермском крае, некоторые пассажирские поезда были задержаны. В результате этого, сообщает РЖД, внесены изменения во время отправления нескольких составов с начальных станций:

- поезд № 74 Санкт-Петербург—Тюмень теперь отправится 18 июля не раньше 01:30 мск вместо запланированного 13:45 17 июля;

- поезд № 70 Москва—Чита отправится 17 июля не ранее 21:00 мск вместо 13:20;

- поезд № 150 Санкт-Петербург—Челябинск отправится 18 июля не раньше 01:40 мск вместо 14:20 17 июля;

- поезд № 73 Тюмень—Санкт-Петербург отправится 17 июля не раньше 17:00 мск вместо 15:20;

- поезд № 210 Москва—Лабытнанги отправляется 17 июля не ранее 15:00 мск вместо запланированного 12:50.

Пассажиры будут уведомлены о всех изменениях посредством СМС.

Железнодорожные службы прилагают максимум усилий для восстановления нормального графика движения и минимизации отставания от расписания.

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