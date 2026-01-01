В реках Кунгурского округа повысился уровень воды Продолжительные ливни углубили реки на 50-110 см Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Уровень воды в четырёх реках Кунгурского округа резко повысился на фоне аномальных дождей. Об этом в своих соцсетях рассказал глава территории Сергей Толчин.

По словам главы, ссылающегося на данные местных водомерных постов, сильнее всего, на 110 см., поднялся уровень реки Бабка у села Моховое. Река Ирень в границах Кунгура поднялась на 85 см, соседняя Сылва из-за дождевого паводка стала глубже на 70 см. Река Шаква у села Плеханово поднялась на 50 см.

Сергей Толчин подчеркнул, что мониторинг паводковой обстановки ведётся постоянно и напомнил местным жителям о необходимости соблюдать правила безопасности.





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