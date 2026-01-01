Проведение форума «Город будущего» в Перми оценили в 23 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГБУ «Центр информационного развития Пермского края» объявило поиск подрядчика для организации II «Пермского Форума Развития: города будущего». Мероприятие пройдет на площадке «Пермь Экспо» по адресу шоссе Космонавтов, 59. Ожидается участие не менее 1,5 тысячи человек.

Победитель тендера должен разработать полную концепцию форума, включая брендбук, сценарии пленарных заседаний, список потенциальных гостей, спикеров и модераторов, а также предложить формат проведения.

Помимо основной деловой программы, в рамках форума запланированы молодежная секция, спортивный забег, церемония возложения цветов к Вечному огню и награждение.

Максимальная стоимость контракта составляет более 23 миллионов рублей.

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