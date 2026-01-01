В Перми 79% компаний скрывают информацию о зарплатах сотрудников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Несмотря на то что большинство пермских работодателей официально не раскрывают данные об оплате труда, многие работники всё же знают, сколько получают их коллеги. Согласно опросу SuperJob, треть пермяков осведомлена о размере зарплаты своих сослуживцев, а еще 42% знают заработки только некоторых коллег. При этом лишь четверть опрошенных знает, сколько получает руководитель. Об этом сообщает «Рифей».

Мужчины чаще женщин обладают информацией о доходах коллег. Также наблюдается прямая зависимость между уровнем дохода и информированностью: среди работников с зарплатой до 100 тыс. руб. об уровне оплат знают 70%, а среди зарабатывающих свыше 150 тыс. руб. этот показатель достигает 83%.

С проблемой неравенства в оплате труда сталкивались 38% опрошенных пермяков. Из них 16% обсуждали эту ситуацию с руководством, 12% просили повышения зарплаты, а 10% приняли решение уволиться из-за несправедливости в оплате труда.

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