В Пермском крае возбуждено уголовное дело после схода грузового поезда с рельсов Поделиться Твитнуть

фото Пермской транспортной прокуратуры

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии на Свердловской железной дороге в Пермском крае. Дело расследуется по ст. 263 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Инцидент произошел в ночь на 16 июля 2026 года. Грузовой поезд № 2314, следовавший по маршруту Пермь—Екатеринбург, сошел с рельсов на 1566 км перегона между станциями Шумково и Кишерть. С путей сошли шесть вагонов и локомотив.

В результате происшествия повреждены ж/д вагоны, пути и другие объекты инфраструктуры электрифицированного участка. Движение поездов было остановлено, что причинило крупный ущерб. К счастью, пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной аварии стал размыв и разрушение ж/д полотна из-за неблагоприятных погодных условий.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося. Уже допрошены свидетели, проведен осмотр места происшествия и назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

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