На востоке Прикамья восстановлено движение пригородных поездов Отмена рейсов произошла из-за повреждения путей ливнями Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Восстановлено движение пригородных поездов на Восточном направлении. По информации АО «Пермская пригородная кампания», электрички до станций Кордон и Кишерть следуют по обычному расписанию. В компании уточнили: опоздания поездов возможны по техническим причинам.

Ранее в компании сообщили об изменении порядка курсирования пригородных поездов в Пермском крае на участках, где ведутся восстановительные работы. В частности, это касалось перегона Кишерть—Шумково Свердловской железной дороги. Поезда, следовавшие до Кишерти, не шли дальше станции Кунгур, часть рейсов была отменена. Между станциями Кунгура и Кишерти была организована перевозка пассажиров автотранспортом.

Напомним, на участке Кишерть—Шумково в Пермском крае в ночь на 16 июля с путей сошли шесть вагонов и одна секция локомотива грузового поезда.





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