В Перми на улице Куйбышева временно изменится схема движения из-за ремонта трамвайных путей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 16 по 23 июля в вечернее и ночное время на ул. Куйбышева будут проводиться работы по обновлению трамвайных путей. В этот период вводятся временные ограничения движения транспорта, которые затронут водителей, следующих по ул. Ленина со стороны Комсомольского проспекта.

Работы разделены на три этапа с разными схемами организации движения.

Первый этап пройдет с 22:00 16 июля до 06:00 17 июля. В это время движение транспорта сохраняется во всех направлениях без изменений.

Второй этап продлится с 21:00 17 июля до 06:00 20 июля. При движении по ул. Ленина со стороны Комсомольского проспекта для автомобилей сохраняется правая полоса, с которой можно повернуть направо на ул. Куйбышева. С крайней левой полосы движение возможно прямо и налево. По остальным улицам направление движения не меняется.

Третий этап запланирован с 22:00 20 июля до 06:00 23 июля. На этом этапе исключается только левый поворот по ул. Ленина при движении со стороны Комсомольского проспекта.

Городские власти просят автомобилистов заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением ремонтных работ.

Министерство транспорта Пермского края

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