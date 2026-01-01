В Прикамье трое мужчин похитили более 100 тонн железнодорожных путей Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Суд в Пермском крае вынес приговор троим жителям Губахи, которые организовали систематический демонтаж и продажу железнодорожного полотна, принадлежащего казенному учреждению.

Преступная группа действовала по четкой схеме. Один из участников обеспечивал сообщников оборудованием для резки металла — газовыми баллонами, горелкой и шлангами, а также предоставлял грузовой автомобиль для транспортировки. Он же координировал действия группы и занимался сбытом похищенного. Остальные двое непосредственно резали рельсы, загружали их и вывозили с территории. Металл сдавали в пункты приема лома через посредников.

За период своей деятельности злоумышленники реализовали более 100 тонн чужого имущества. Их задержали сотрудники учреждения, на чьей территории происходило хищение.

Суд признал всех троих виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Каждому назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также суд обязал их солидарно возместить ущерб в размере около 140 тыс. руб.

Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов по Губахе и Гремячинску. Должников уведомили о возбуждении исполнительных производств и предупредили о возможных мерах принудительного взыскания. Однако до арестов дело не дошло: один из осужденных оперативно погасил всю задолженность и предоставил платежный документ судебному приставу. После перевода средств взыскателю исполнительное производство было закрыто в связи с фактическим исполнением требований суда.

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