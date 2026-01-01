Филиал «Азот» наградил лучших молодых сотрудников предприятия Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» наградил молодых сотрудников. Церемония чествования лучших специалистов в возрасте до 35 лет проходит на предприятии ежегодно и приурочена ко Всероссийскому дню молодёжи.

Руководство «Азота» отметило молодых специалистов, показавших выдающиеся результаты в профессиональной, научной, общественно значимой, спортивно-туристической, профориентационной деятельности, в работе по вовлечению сотрудников подразделений в деятельность молодёжной организации, а также за личный вклад в развитие молодёжной политики филиала. Благодарственные письма и дипломы получили 16 человек. Это лидеры молодёжных трудовых коллективов и кураторы основных направлений работы Совета молодёжи предприятия.

Также портреты девяти сотрудников занесены на обновленную Доску почёта молодёжи филиала «Азот».

Венера Мухатаева, лидер Совета молодёжи, главный специалист отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Яркие достижения молодых специалистов — залог дальнейшего развития филиала. Активность, творчество и командный дух объединяют нас, наполняя предприятие энергией и гордостью за свою работу. В «Азоте» ценят инициативных сотрудников: для них открыты все возможности для карьерного роста, творческой и спортивной самореализации.

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