В Прикамье из-за ливней обновляются русла малых рек Аномальные дожди перекраивают ландшафт в бассейне реки Чусовой Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей ООПТ "Пермский"

После ливней в с. Кын местные реки «заиграли», хлынув в Чусовую и увеличив в ней объём воды. Об этом сообщается в соцсетях дирекции особо охраняемой природной территории Пермского края.

Как отметили в организации, приток воды в малых реках бассейна Чусовой привел к образованию нескольких стихийных водопадов на скале Великан. Местами сильно размыта дорога к урочищу "Журавлик".

Кроме того, чрезмерное увлажнение привело к механическому перемешиванию и эрозии почвы. Реки стали активно «работать» с окружающей средой: усиленное течение размывает береговые линии, опрокидывает деревья и смывает верхний слой почвы, богатый органикой. Вода, проходя по лесным массивам, напитывается пыльцой и спорами грибов.

По мнению специалистов, так природа обновляет русла и питает берега новой жизнью. Руководство чусовского участка природного парка «Пермский» напоминает об опасности сплавов по Чусовой и рекомендует воздержаться от поездок по данному маршруту.

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