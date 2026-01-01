Пермский «Молот» подписал пробный контракт с Иваном Устиновым Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Голкипер Иван Устинов подписал пробный контракт с хоккейным клубом «Молот», сообщает пресс-служба пермской команды.

Иван — выпускник хоккейной школы Санкт-Петербурга. В детстве и юности он играл за команды СДЮСШОР-2 и «Невский». В молодёжном возрасте представлял команды «Сокол U18» и «Сокол» из Новочебоксарска.

В предыдущем сезоне 21-летний вратарь проходил предсезонную подготовку в составе «Молота».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.