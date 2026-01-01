Пермский «Молот» подписал пробный контракт с Иваном Устиновым
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Голкипер Иван Устинов подписал пробный контракт с хоккейным клубом «Молот», сообщает пресс-служба пермской команды.
Иван — выпускник хоккейной школы Санкт-Петербурга. В детстве и юности он играл за команды СДЮСШОР-2 и «Невский». В молодёжном возрасте представлял команды «Сокол U18» и «Сокол» из Новочебоксарска.
В предыдущем сезоне 21-летний вратарь проходил предсезонную подготовку в составе «Молота».
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