За 16 июля в Прикамье потушили семь пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За 16 июля 2026 года на территории Пермского края было ликвидировано семь пожаров. Четыре из них произошли в Перми, по одному — в Верещагинском, Частинском и Пермском муниципальных округах. В результате ЧП погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Для предотвращения новых возгораний 16 июля 303 профилактические группы, насчитывающие 615 человек, провели ряд мероприятий. Они обошли 2924 жилых дома, проинструктировали по мерам пожарной безопасности 5077 человек и распространили 4010 информационных листовок.

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