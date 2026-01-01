Село в Пермском крае «захватили» безнадзорные козы Поделиться Твитнуть

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Жители с. Елово в Пермском крае жалуются на безнадзорных коз, которые наносят вред их имуществу. Об этом они рассказали сайту perm.aif.ru.

По словам местных, хозяйка коз позволяет им свободно бродить по соседним участкам. Животные объедают цветы, топчут посадки, портят деревья и заборы.

«Они уже уничтожили все цветы, топчут наш урожай, портят деревья и заборы! А хозяйка коз только смеётся нам в лицо!» — возмутилась одна из жительниц Елово.

Соседи неоднократно обращались за помощью в полицию, администрацию округа и к местным депутатам. Власти утверждают, что держат ситуацию под контролем, но проблема не решается.

Кроме того, жители рассказали, что у хозяйки коз есть ещё кролики, которые тоже свободно гуляют по селу и наносят ущерб огородам.

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