В Пермском крае 54% компаний нанимают работников с инвалидностью Однако только 2% работодателей берут сотрудников с аутизмом Поделиться Твитнуть

Каждая вторая компания в Пермском крае уже имеет в штате сотрудников с инвалидностью. Однако люди с расстройством аутистического спектра (РАС) трудоустроены лишь у 2% работодателей региона. Такие выводы содержатся в совместном исследовании аналитиков сервиса hh.ru и Фонда «Обнажённые сердца», результаты которого актуальны для Пермского края как части Приволжского федерального округа.

Согласно данным опроса, проведенного в 2025 году, большинство региональных компаний открыты к найму: 6% рассматривают соискателей с инвалидностью на все вакансии, а еще 43% — только на отдельные позиции. При этом более половины (52%) готовы брать на работу людей с ОВЗ сверх установленной законом квоты. В то же время планы по найму людей с РАС выглядят иначе: 46% работодателей пока не закладывают такую возможность в свои бюджеты и стратегии на 2026 год, хотя эксперты прогнозируют рост числа трудоспособных граждан с этим диагнозом до 873 тыс. человек по всей России к 2030 году.

Главным препятствием остается дефицит знаний и практического опыта. Несмотря на то что 21% работодателей считают себя хорошо знакомыми с темой РАС, три четверти из них (73%) никогда не сталкивались с такими соискателями при подборе персонала. Как отмечает директор по взаимодействию с государственными органами и корпоративному управлению hh.ru Дмитрий Маркелов, ключевой барьер связан не столько с отсутствием вакансий, сколько с нехваткой методик сопровождения. Только 13% компаний готовы адаптировать собеседования или тестовые задания, а половина работодателей не планирует менять условия труда под нужды таких сотрудников. Ситуацию усугубляет тот факт, что 85% организаций никогда не обучали своих HR-специалистов работе с людьми с таким видом инвалидности.

«Многие люди с РАС могут и хотят работать — это важно не только для их психического и физического состояния, но и для благополучия их семей. При этом инклюзивный наем способен приносить реальную пользу бизнесу и обществу в целом. Однако для того, чтобы трудоустройство было устойчивым, необходимы системные решения — в частности, программы поддержки и сопровождаемого трудоустройства», — подчеркивает директор Фонда «Обнажённые сердца» Инна Монова.

Работодатели также называют существенными барьерами недостаток подходящих вакансий (40%), нехватку информации о РАС (37%) и опасения внутри команды (37%). Основными страхами остаются сложности в коммуникации коллектива (57%), необходимость перестраивать бизнес-процессы (36%) и возможная негативная реакция клиентов (22%).

Тем не менее компании видят потенциал кандидатов с РАС в определенных сферах. Наиболее эффективными они могут быть на позициях с минимальной коммуникативной нагрузкой: в сборке заказов (50%), комплектации (48%), упаковке товаров (47%) и ИТ-сфере (42%). Также востребованными считаются складские роли (сотрудники склада и кладовщики), физический труд, включая уборку помещений (29%) и курьерскую доставку (15%).

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