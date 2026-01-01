В Прикамье почтальоны доставляют пенсии в затопленное село Кын на лодке Жители населённого пункта отрезаны от цивилизации Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФПС Пермского края

Из-за сильных дождей и паводка в с. Кын Лысьвенского муниципального округа повреждены мосты, что привело к полному нарушению транспортного сообщения. Однако жители насёленного пункта вовремя получат положенные им пенсии и социальные выплаты.

«Почта России» скорректировала график работы с учётом чрезвычайной ситуации. Для преодоления разлива сотрудники ведомства используют лодочную переправу, которую ранее организовали экстренные службы для связи между частями села.

По словам директора Управления ФПС Пермского края Натальи Дорониной главная задача почтовой службы — обеспечить жителей своевременной доставкой пенсий и соцвыплат даже в непростых условиях.

«Мы оперативно перестраиваем логистику, чтобы люди вовремя получили положенные выплаты», — отметила она.

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