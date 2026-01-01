Роспотребнадзор закрыл в Прикамье 35 точек общепита Нарушения выявлены в 418 предприятиях общественного питания Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

За первые шесть месяцев 2026 года Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело проверку 573 предприятий общественного питания. В результате были выявлены нарушения обязательных требований в 418 из них. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На основании проверок деятельность 35 объектов была приостановлена. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, наложены штрафы на общую сумму 3070,6 тыс. руб., а также отстранен от работы 21 человек.

Для предотвращения нарушений и снижения административной нагрузки на предпринимателей Управление предпринимает и профилактические меры. В частности, было проведено 609 профилактических визитов.

Основные выявленные нарушения:

— Планировка помещений, их размеры и расположение не соответствуют требованиям технического регламента и не обеспечивают поточность технологических процессов;

— Неисправные системы водоснабжения;

— Отсутствие разделения на цехи для сырья;

— Прием и использование пищевой продукции и сырья без надлежащей маркировки и сопроводительных документов;

— Несоблюдение условий хранения и сроков годности продуктов;

— Отсутствие технологических карт на производимую продукцию и несоблюдение технологий приготовления;

— Нарушение технологии приготовления блюд;

— Несоответствие блюд и кулинарных изделий требованиям технических регламентов.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.