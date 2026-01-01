В Прикамье экс-сотрудница МКУ отсудила компенсацию за незаконное увольнение Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда подтвердила законность решения районного суда по делу о незаконном увольнении экс-работницы МКУ «Отдел капитального строительства» Большесосновского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

В ноябре 2025 года сотрудница, занимавшая должность главного специалиста в МКУ «ОКС», получила уведомление о предстоящем увольнении в январе 2026 года из-за сокращения штата. Согласно ч. 3 ст. 180 ТК РФ, работодатель предложил ей досрочно уволиться с выплатой дополнительной компенсации.

Женщина согласилась и на следующий день написала заявление о досрочном увольнении с 26 ноября 2025 года по сокращению штата и выплате компенсации. Заявление было согласовано с руководителем организации. Однако 26 ноября работодатель издал приказ об увольнении сотрудницы по инициативе работника, который вскоре был отменён как ошибочно изданный.

1 декабря 2025 года руководство МКУ «ОКС» все же уволило женщину за прогул.

Большесосновский районный суд признал действия работодателя незаконными. Суд установил, что волеизъявление экс-сотрудницы касалось досрочного увольнения по сокращению штата, а не по собственному желанию. Трудовой кодекс Российской Федерации запрещает работодателю издавать приказы, влияющие на права бывшего работника, после прекращения трудовых отношений.

Суд обязал МКУ «ОКС» изменить основание увольнения на «сокращение численности или штата работников» и внести соответствующие изменения в электронную трудовую книжку женщины. Учреждение также должно выплатить ей более 270 тыс. руб.: выходное пособие при увольнении, дополнительную компенсацию при досрочном увольнении по сокращению штата, компенсацию за неиспользованный отпуск, компенсацию за каждый день задержки выплат, компенсацию морального вреда, и возместить транспортные расходы, понесённые для участия в судебных заседаниях.

Пермский краевой суд оставил решение районного суда без изменений, а апелляционную жалобу МКУ «ОКС» — без удовлетворения.

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