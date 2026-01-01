В дорожном конфликте пермяк сломал водителю руку

Суд обязал выплатить пострадавшему компенсацию

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Скорая помощь

  Константин Долгановский

Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию жителя Перми, который был осужден за причинение вреда здоровью водителя в ходе дорожного инцидента. За совершенное преступление ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел 9 мая 2026 года на перекрестке улиц Петропавловской и Крисанова в Перми. Потерпевший, управляя автомобилем «Шкода Рапид», остановился на красный сигнал светофора. В это время к нему подошел 47-летний пассажир «Шкоды Кодиак», который остановился рядом.

В суде было установлено, что злоумышленник нанёс потерпевшему не менее четырех ударов кулаком по лицу. Затем, удерживая дверь автомобиля и оказывая давление на неё своим телом, он нанёс ещё около четырех ударов дверью по левой руке пострадавшего.

По результатам судебно-медицинской экспертизы у потерпевшего диагностировали закрытый перелом левой руки и ссадины на лице и коленях. Ему был причинен вред средней степени тяжести.

Районный суд Перми признал мужчину виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с использованием предмета, который был использован в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Суд также обязал виновного выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 250 000 руб.

Приговор не удовлетворил адвоката осужденного, и он подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд. В жалобе защитник указывал на нарушения уголовно-процессуального закона, противоречия в экспертных заключениях и требовал оправдать своего подзащитного.

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда не согласилась с доводами защиты. Апелляционная инстанция подтвердила, что вина осужденного доказана. Нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые могли бы повлиять на объективность судебных выводов и справедливость назначенного наказания, не было допущено.

Пермский краевой суд оставил приговор районного суда Перми без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

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