Товары для школы появились в продаже пермского ТРК раньше обычного Продавцы отреагировали на изменение потребительских предпочтений Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В большинстве магазинов, специализирующихся на школьной одежде в ТРК «СемьЯ», уже выставили коллекции на продажу. Обычно это происходит в конце июля, но в этом году бренды представили полный набор товаров для учёбы в первой половине месяца.

Как считает Елена Жданова, руководитель направления недвижимости группы «ЭКС», изменение сроков поступления школьных коллекций связано с изменением потребительских предпочтений. В последние годы родители все чаще делают покупки заранее, а не в последние недели августа. Это даёт возможность тщательно продумать выбор, сэкономить семейный бюджет и найти наиболее подходящие варианты.

Кроме того, жители Перми могут воспользоваться летней распродажей для пополнения школьного гардероба. Акция продлится до начала августа. В этом году не планируется увеличение сроков распродажи, так как у магазинов небольшой запас нераспроданных товаров.

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