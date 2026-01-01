В аэропорту Перми 17 июля задержаны несколько рейсов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

По данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, утром 17 июля от одного до трёх часов были задержаны вылеты рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Махачкалу.

Рейс авиакомпании «Северный ветер» в Калининград отложен с 7:20 на 13:30. А самолёт «Азимута» отправится в Минеральные воды в 16:25 вместо 14:45 по расписанию.

Задержки связаны с поздним прибытием самолётов из этих городов.

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