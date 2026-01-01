В аэропорту Перми 17 июля задержаны несколько рейсов
Поделиться
Твитнуть
По данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, утром 17 июля от одного до трёх часов были задержаны вылеты рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Махачкалу.
Рейс авиакомпании «Северный ветер» в Калининград отложен с 7:20 на 13:30. А самолёт «Азимута» отправится в Минеральные воды в 16:25 вместо 14:45 по расписанию.
Задержки связаны с поздним прибытием самолётов из этих городов.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть