Заявки на «Пермский марафон» подали более 12 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

5 и 6 сентября Пермь станет центром притяжения для всех любителей бега. В городе состоится «Пермский марафон». Уже более 12 тысяч человек подали заявки на участие. Среди них спортсмены из 250 городов России, Казахстана и Южно-Африканской Республики. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин после очередного заседания оргкомитета, где обсуждались детали подготовки.

В этом году впервые пройдет забег профессий, приуроченный к Году пермской промышленности. Беговые трассы проложат через центр города, а маршруты общественного транспорта изменят. Подробности о корректировках маршрутов будут объявлены позже.

В фестивальном городке развернётся насыщенная развлекательная программа. Там будут организованы площадки партнеров марафона с подарками и бонусами, детские зоны и магазин с сувенирной продукцией. Торжественное открытие «Пермского марафона» проведёт известный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев. А на финише первого дня состоится концертная программа с участием хедлайнера — пермской группы EL CAPITAN.

Общий призовой фонд марафона в этом году составит более 3 млн руб. Помимо спортивных номинаций, будут отмечены самые возрастные участники, самая многочисленная и самая быстрая семья, а также самая большая корпоративная команда. Соревнования пройдут в восьми дисциплинах, подходящих для всех возрастов и уровней подготовки.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.