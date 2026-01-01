В Пермском крае от укусов клещей пострадали 15550 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала сезона в медицинские учреждения Пермского края поступило 15550 обращений от граждан, включая 2330 детей, пострадавших от укусов клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаи нападения клещей зафиксированы на всей территории края. Больше всего обращений зарегистрировано в Пермском районе (2078 случаев), Перми (1540 случаев) и Добрянском районе (1080 случаев).

На 28-й неделе клещи атаковали 66,5% пострадавших в лесу, 19,1% — в личных садах, 7,3% — на приусадебных участках и 7,1% — в других местах.

По данным лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, 52,8% оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 4,8% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,5% — клещевым вирусным энцефалитом, 0,8% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.





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