«Нефтехимпром» возобновил поставки бензина на свои АЗС в Прикамье Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Топливо вновь появляется на заправках «Нефтехимпрома», сообщили в компании. Вагоны с бензином и дизельным топливом уже начали прибывать в край, и компания оперативно распределяет их по наиболее нуждающимся районам.

По данным «Нефтехимпрома», из-за ограниченного объёма поставок топливо в первую очередь направляется в регионы с наибольшим спросом. В настоящее время бензин доступен для частных автомобилей в Горнозаводске и Добрянке. Топливо также будет доставлено на АЗС в Нытве и в некоторые точки в краевой столице. Установлены лимиты на отпуск топлива: для физических лиц — не более 20 литров бензина (в канистру или непосредственно в бак автомобиля) и до 200 литров дизельного топлива.

В компании отметили, что работают круглосуточно и тесно сотрудничают с краевыми властями и губернатором.

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