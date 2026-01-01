В Прикамье суд обязал компанию «Каскад» привести в порядок историческую «Контору заводскую» Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края выиграла судебный спор с ООО «Пермская производственная компания «Каскад». Поводом для разбирательства стало ненадлежащее содержание объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения — здания «Конторы заводской», расположенного в поселке Юго-Камский. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Инспекторы выявили, что памятник архитектуры находится в аварийном состоянии: с фасада обрушилась штукатурка, повреждена наружная обшивка, утрачены фрагменты водосточной системы и элементы внешнего декора. По мнению ведомства, бездействие собственника создавало прямую угрозу разрушения исторического здания.

В ходе судебных заседаний представители компании «Каскад» не стали оспаривать свои обязанности по исполнению охранного обязательства. Они заявили, что уже приняли определенные меры по сохранению памятника. Кроме того, ответчик указал на формальные недостатки иска: по их мнению, заявленные требования были сформулированы слишком широко и не содержали конкретного перечня работ, которые необходимо выполнить.

Однако суд принял сторону государственного органа. Иск инспекции был удовлетворен в полном объеме. На ООО «Пермская производственная компания «Каскад» возложена обязанность обеспечить сохранность объекта культурного наследия. Также с компании взыскана государственная пошлина в размере 50 тысяч рублей в доход федерального бюджета.

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