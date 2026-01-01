В Пермском крае подтоплено 44 участка и один дом Отрезанных населенных пунктов нет Поделиться Твитнуть

По оперативным данным, в результате паводка в Пермском крае оказались подтопленными 44 приусадебных участка и один жилой дом. При этом транспортное сообщение в регионе не нарушено, отрезанных населенных пунктов нет.

Наибольшее количество подтоплений зафиксировано в черте Перми — в Кировском и Индустриальных районах пострадали 19 участков. Также вода затопила территории в ряде муниципальных образований:

— поселок Кукуштан (Пермский МО) — 11 участков;

— поселок Мулянка (Пермский МО) — 6 участков;

— деревня Большая Мось (Пермский МО) — 3 участка;

— деревня Мартыново (Кунгурский МО) — 2 участка и один нежилой дом;

— поселок Горный (Пермский МО) — 2 участка;

— деревня Черепахи (Кунгурский МО) — 1 участок.

Для обеспечения безопасности жителей подготовлены пункты временного размещения, которые могут быть задействованы при необходимости. Медицинское, продовольственное и энергетическое обеспечение работает в штатном режиме: угрозы отключения электричества нет, водоснабжение стабильно, так как колодцы и скважины находятся вне зоны подтопления. Запасы продуктов длительного хранения сформированы из расчета на 30 дней.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или для получения информации о подтоплениях гражданам рекомендуется обращаться в местные органы власти или звонить по единому номеру экстренных служб «112».

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