Потребительская активность в Пермском крае показала рост во втором квартале 2026 года При этом поведение покупателей становится более взвешенным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Прикамья стали активнее тратить деньги на товары и услуги по сравнению с началом текущего года. Эта тенденция совпадает с общероссийскими показателями. Об этом сообщает пермское отделение Уральского ГУ Банка России.

Одним из драйверов роста стал автомобильный рынок: продажи машин увеличились благодаря снижению ставок по автокредитам и программам субсидирования от производителей. Высокий спрос сохраняется и в сфере услуг, особенно заметно оживление во внутреннем туризме.

Экономисты связывают повышение потребительской активности с улучшением ситуации на рынке труда. Согласно данным аналитических платформ, во втором квартале 2026 года средний уровень предлагаемых зарплат в Пермском крае вырос на 1,8% по отношению к предыдущему периоду.

Несмотря на общий рост трат, поведение покупателей становится более взвешенным. Адаптируясь к текущим экономическим условиям, пермяки подходят к расходам осторожнее, что привело к замедлению темпов выдачи потребительских кредитов.

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