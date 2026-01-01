Пермский край привлёк 24 млрд рублей на реализацию проектов в сфере туризма Прикамье показывает высокую эффективность в привлечении средств на индустрию гостеприимства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 100 тыс. человек ежегодно должен увеличиваться туристический поток в Пермском крае. Об этом на заседании краевого правительства сообщил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Беланович.

По словам докладчика, рост показателей предусмотрен национальным проектом «Туризм и гостеприимство», в котором Прикамье активно участвует. Так, с 2022 года турпоток в регион увеличился на 187 тыс. человек, достигнув 1451 тыс. человек в 2025-м.

Особо министр подчеркнул высокую эффективность привлечения федеральных средств: на один рубль из регионального бюджета привлекается 10 руб. из вышестоящего уровня бюджета. Общий объём инвестиций в реализуемые проектов, а также в те, что находятся в высокой степени готовности, составил 24 млрд. руб. Из них 21 млрд руб. — средства инвесторов.

Как отметил Дмитрий Беланович, до 2030-го планируется привлечь ещё около 40 млрд руб. средств инвесторов. Часть из них уже имеют статус приоритетных инвестиционных проектов Пермского края.





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