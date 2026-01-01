В Прикамье растёт количество туристов, путешествующих по рекам региона Перспективными направлениями для судозаходов считаются Оса, Ильинский и северные территории региона Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В 2026 году количество туристов, путешествующих на теплоходах по региону, достигнет 30 тыс. человек: это на 7 тыс. человек больше, чем в 2023-м. Об этом сообщил директор ООО «Большой Маяк» Леонид Маркин на заседании краевого правительства.

Как отметил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков, с 2023 года количество судозаходов в Прикамье увеличилось в 1,5 раза. Позитивные изменения фиксируют не только пермские, но и федеральные туроператоры. В навигацию 2026-го суда могут остановиться у восьми причальных сооружений в Перми, Соликамске, Чайковском, Краснокамске и с. Усть-Качка.

По словам Леонида Маркина, 40% туристов — гости из регионов Поволжья, 25% — из Москвы и Московской области, Ярославской и Нижегородской областей.

«Более 60% клиентов — постоянные. Поэтому очень важно предлагать им что-то новое», — отметил Леонид Маркин.

Он выделил развитую туристскую инфраструктуру в Перми, Усть-Качке, Чайковском, Соликамске и Березниках. Кроме того, он выделил судозаход в Пожву, состоявшийся в минувшем июне.

Говоря о перспективах развития отрасли, Леонид Маркин отметил, что «Большой Маяк» заинтересован в строительстве причала в Усолье. Одним из самых персептивных городов названа Оса: в случае обустройства большого причала пропускная способность выросла бы до 100 судозаходов за сезон. Потенциально перспективными населёнными пунктами для строительства причалов названы Оханск и Ильинский.

Интересным направлением остаётся р. Вишера, обладающая достаточными глубинами для судоходства. Как отметил докладчик, в случае создания на ней судоходной обстановки появится возможность совершать рейсы до Редикора или Рябинино, расположенных в Чердынском округе.

«Большой Маяк» — самый крупный круизный оператор Пермского края. Его флот состоит из семи теплоходов, в том числе — четырёх и трёхпалубных судов.













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