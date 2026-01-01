В Чердыни количество мест для туристов может увеличиться вдвое Местные власти планируют увеличить номерной фонд за счёт привлечения инвесторов Поделиться Твитнуть

Троицкий холм в Чердыни

Алексей Гущин

Более 800 тыс. руб. поступило в бюджет Чердынского округа от туристического налога. Об этом на заседании краевого правительства сообщила глава округа Анна Батагова.

Сегодня в Чердыни налог взимают пять мест размещения туристов. Как подчеркнула Анна Батагова, все средства от налога направляют на содержание местных объектов благоустройства.

«Пока инфраструктура не всегда успевает за ростом потока туристов в пиковые даты, есть дефицит мест в гостинице. Для решения этой проблемы используем механизм льготной продажи объектов культурного наследия инвесторам», — отметила глава территории.

В частности, объявлены торги по приватизации одного объекта культурного наследия (ОКН), пять выставлены на продажу в рамках краевого механизма «Аренда за 1 рубль». Ещё два ОКН появятся в продаже до конца текущего месяца, отметила глава Чердыни. Предполагается, что после того, как инвесторы доведут их состояние до современных стандартов, номерной фонд города увеличится вдвое.

Напомним, туристический налог в Чердынском округе ввели с 2025 года, тогда его ставка составляла 1% от стоимости проживания. В 2026-м её увеличили до 2%, в 2027-м она вырастет до 3%. Туристический налог взимается с организаций и физических лиц, предоставляющих места для временного проживания в гостиницах, отелях, пансионатах, хостелах, глэмпингах и пр.





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