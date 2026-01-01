Дмитрий Махонин оценил ход реализации культурных проектов Пермского края Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

16 июля 2026 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Чердынский муниципальный округ, где посетил ключевые объекты культурной инфраструктуры региона.

В Ныробе глава региона осмотрел Центр памяти Михаила Никитича Романова, где завершены реставрационные работы. Здание 1915 года постройки, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, готовится к открытию первой экспозиции. Мероприятие запланировано на 19 сентября 2026 года, в день памяти Михаила Романова. К этой дате в музей планируется вернуть исторические оковы, в которых содержался князь в начале XVII века.

Также губернатор ознакомился с ходом капитального ремонта Ныробского центра культуры. Работы ведутся в рамках национального проекта «Семья» и при поддержке народной программы партии «Единая Россия». Техническая готовность объекта площадью более 2250 квадратных метров составляет 52%. В текущем году выполняются внутренние отделочные работы, усиление фундамента и частичный ремонт фасада. Полное завершение проекта намечено на 2027 год. После обновления учреждение, которое ежегодно посещают более 25 тысяч человек, будет включать зрительный зал на 250 мест, библиотеку, спортивный зал, помещения для творческих коллективов и социальный кинозал.

Завершился визит посещением Чердынского краеведческого музея имени А.С. Пушкина, основанного в 1899 году. В ходе встречи обсуждались перспективы развития музейного комплекса.





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