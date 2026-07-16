Белорусская сеть кофеен «Варочная» планирует выход на рынок Перми Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал in vino papulos

Белорусская сеть кофеен «Варочная», работающая в Республике Беларусь под брендом Varka, планирует открыть свое первое заведение в Перми. В настоящее время компания ведет поиск подходящего помещения в городе.

Как сообщает телеграм-канал in vino papulos, экспансия сети также охватит Екатеринбург, где запуск первой точки запланирован на лето текущего года.

На сегодняшний день сеть объединяет 95 кофеен с посадочными местами и более 380 точек формата самообслуживания на рынках России и Беларуси. Ассортимент заведений включает классические и авторские кофейные напитки, в том числе позиционируемый как фирменный картофельный раф, а также линейку гастрономии: блины, сэндвичи, круассаны, слойки и творожные кольца.

Точные сроки открытия пермской точки, а также объем планируемых инвестиций в проект не раскрываются.

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