В Перми сменилось руководство трех медиакомпаний Поделиться Твитнуть

freepik

freepik.com

В трех пермских медиаструктурах произошли кадровые изменения на уровне генеральных директоров. Новым руководителем ООО «Телекомпания Рифей-Пермь», ООО «Деловая журналистика» и ООО РИА ИД «Компаньон» назначен Игорь Лобанов.

Прежние руководители покидают свои посты по решению единственного участника обществ. Трудовые договоры расторгнуты с Анной Климовой, которая управляла телекомпанией «Рифей-Пермь» с 2013 года, и Людмилой Крошечкиной. Она занимала должность генерального директора в «Деловой журналистике», издающей «Коммерсантъ-Прикамье», с 2016 года, а в издательском доме «Компаньон», выпускающем газету «Новый компаньон», руководила с 2021 года.

Игорь Лобанов ранее занимал пост председателя пермского регионального отделения Союза журналистов России. Также он известен как бывший главный редактор и руководитель издательского дома «Компаньон».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.