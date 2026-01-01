В Перми возбудили уголовное дело из-за падения дерева на женщину
Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту травмирования женщины на улице Соликамской в Мотовилихинском районе Перми. Поводом для начала процессуальной проверки стала информация, опубликованная в средствах массовой информации.
По данным ведомства, в результате падения дерева женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована. В настоящее время пострадавшей оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Следователи уже проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей случившегося. В ходе расследования будут тщательно изучены все обстоятельства, изложенные в СМИ, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в чьи обязанности входило содержание данной территории и зеленых насаждений.
Расследование уголовного дела продолжается.
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