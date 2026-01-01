В Пермском крае за сутки ликвидировали семь пожаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки, 15 июля, пожарно-спасательные подразделения Пермского края ликвидировали семь возгораний. По данным регионального управления МЧС, пострадавших и погибших в результате происшествий нет.

В Перми и Березниках зарегистрировано по два пожара. Еще по одному возгоранию зафиксировано на территориях Верещагинского, Уинского и Пермского муниципальных округов.

В целях стабилизации пожарной обстановки в регионе продолжается активная профилактическая работа. 15 июля на территории края действовали 183 профилактические группы общей численностью 415 человек. Специалисты провели 1648 поквартирных обходов, проинструктировали о мерах пожарной безопасности 2589 человек и распространили 2048 памяток и листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона с просьбой быть бдительными. При обнаружении признаков возгорания необходимо немедленно сообщать об этом в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.

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