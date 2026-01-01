В Перми построят экотехнопарк за 2 млрд рублей Его планируется возвести до конца 2027 года Поделиться Твитнуть

АО «Пермский региональный оператор ТКО» объявило о поиске подрядчика для строительства в краевой столице нового экотехнопарка. Как сообщает «Рифей», максимальная цена контракта составила более 2 млрд руб.

Согласно закупочной документации, объект будет возведён на собственные средства концессионера. Проект комплекса был разработан ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» еще в 2020 году, а положительное заключение повторной государственной экспертизы получено в марте 2026 года.

Экотехнопарк включит в себя мусоросортировочный комплекс и площадку мембранного компостирования. Мощность будущего предприятия составит 300 тыс. тонн отходов в год. Завершить строительство планируется до 27 декабря 2027 года.

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