Даниил Агуреев заключил контракт с ФК «Амкар Пермь» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

ФК «Амкар Пермь» заключил контракт с воспитанником новгородского футбола Даниилом Агуреевым, сообщили в пресс-службе клуба.

Даниил Агуреев родился 23 февраля 1999 года в Великом Новгороде. Он имеет опыт выступлений в Первой лиге за брянское «Динамо», а во Второй лиге играл за ФК «Луки-Энергия», ФК «Муром» и ФК «Калуга».

На весеннем этапе турнира «Серебро» сезона 2024/2025 Даниил стал лучшим бомбардиром, забив 8 голов в составе «Калуги».

В последний год он выступал за владивостокское «Динамо», где провёл 29 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. 27-летний нападающий будет играть под номером 9.

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