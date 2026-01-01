Роспотребнадзор Прикамья выдал рекомендации жителям подтопленных территорий В ведомстве рассказали, как обезопасить себя от инфекций Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю выпустило рекомендации для граждан, чьи приусадебные участки и дома пострадали от паводка. Специалисты ведомства напомнили о необходимости строгого соблюдения гигиены для предотвращения вспышек инфекционных заболеваний.

Согласно сообщению ведомства, после того как вода сойдет с территории, жителям необходимо провести санитарную очистку: собрать и вывезти весь мусор, оставленный водой, а также провести дезинфекцию всей территории.

Важно также обработать почву: вскопать землю на участках и оставить ее на несколько дней под воздействием солнечных лучей. Кроме того, нужно дезинфицировать помещения и вещи, протереть полы, стены и мебель дезинфицирующим раствором. Посуду следует обработать, а бельё и детские игрушки — замочить в растворе средства. Продезинфицировать территорию вокруг скважин и колодцев, используя хлорсодержащие препараты (хлорная известь, хлорамин, нейтральный гипохлорит кальция).

При проведении работ населению предписано строго соблюдать технику безопасности: использовать перчатки, не курить и не принимать пищу во время уборки, чтобы инфекция не попала в организм через загрязненные руки. При работах, связанных с пылеобразованием, рот и нос необходимо прикрывать медицинской маской или марлевой повязкой. Рабочие растворы для обработки следует готовить исключительно в пластмассовых, эмалированных или стеклянных емкостях согласно инструкции к препарату.

Кроме того, Роспотребнадзор напоминает о правилах личной гигиены, которые помогут избежать кишечных инфекций:

— тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета, контакта с животными, работы на участке, а также перед приготовлением и приемом пищи;

— употреблять только кипяченую или бутилированную воду;

— овощи и фрукты перед употреблением в сыром виде тщательно промывать проточной водой, а затем обдавать кипятком.

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