В Перми на три ночи закроют движение по улице Строителей На участке ведутся работы у «Пермь-Арены» Поделиться Твитнуть

Схема: пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

Движение транспорта в ночное время будет ограничено на участке ул. Строителей в Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Ограничения будут действовать с 23:00 до 6:00 в течение трёх ночей — с 17 на 18, с 18 на 19 и с 19 на 20 июля.

Закрытие участка связано со строительством многофункционального комплекса «Пермь-Арена». Чтобы не создавать помех для интенсивного автомобильного трафика в дневные часы, подрядная организация перенесла основные работы на ночное время.

В минтрансе региона попросили автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать маршруты объезда и внимательно следить за дорожными знаками на этом участке.

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