Половина Кишертского округа Прикамья осталась без света В территории подтопило улицы и придомовые территории Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кишертского округа / vk.com/kishertadm

Вечером 15 июля в Кишертском муниципальном округе произошёл резкий подъём уровня воды. В д. Мазуевке вышла из берегов р. Сединка, а в с. Седа был затоплен участок региональной дороги. Движение транспорта по ней было временно ограничено.

По предварительной информации администрации муниципалитета, причиной инцидента стал сход частного незарегистрированного пруда вблизи Седы.

Как сообщили в администрации Кишертского муниципального округа, на месте были развернуты оперативные работы. В частности, проведено экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, развернут пункт временного размещения. Кроме того, в оба населённых пункта выехала опергруппа. Сотрудники администрации совместно с полицией проводят подворовые обходы для предупреждения жителей об угрозе.

Несмотря на паводок, ни один жилой дом в Мазуевке и Седе не пострадал, прямого затопления жилья удалось избежать. Жители от организованной эвакуации отказались, однако троих детей из многодетной семьи перевезли к родственникам ради их безопасности. По словам главы муниципалитета Натальи Колобовой, вода уже пошла на спад.

«Жители не пострадали, а затопления домов не было. В настоящий момент вода спала. Считаю, что критическая ситуация завершается. Сейчас мы будем решать проблемы и устранять последствия», — заявила глава округа.

При этом власти готовятся к новому удару стихии. Существует угроза резкого подъёма воды в р. Кишертка. Жителям улиц Восточная, Октябрьская, Заречная, Береговая и Строителей с. Усть-Кишерть настоятельно рекомендовано принять меры по защите имущества.

Одновременно с ликвидацией последствий подтопления округ борется с другой инфраструктурной проблемой. Как отметила Наталья Колобова, практически половина территории муниципалитета осталась без электроснабжения. На местах работают все профильные службы и специалисты для скорейшего восстановления подачи света.

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