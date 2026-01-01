Олег Калинский из Прикамья подал документы на участие в выборах в Госдуму Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

Олег Калинский, представляющий партию «Единая Россия», подал документы в крайизбирком для участия в выборах по Кудымкарскому одномандатному округу № 65 в Государственную думу Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.

Выдвижение кандидатов продолжается до 22 июля.

Голосование запланировано на 18, 19 и 20 сентября.

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