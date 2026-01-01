Пермяков предупредили о новой схеме обмана «замена счёта в Центробанке» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России распространила информацию о новом способе мошенничества.

Злоумышленники выходят на связь с людьми через мессенджеры, выдавая себя за сотрудников «финансовой разведки» или правоохранителей. Они утверждают, что с прошлого места работы жертвы утекли персональные и банковские данные, которые могут быть использованы для финансирования незаконной деятельности, что влечёт за собой уголовную ответственность.

В процессе общения мошенники могут отправлять «видеоинструкцию от Банка России». Они настойчиво убеждают жертву срочно обновить «основной счёт» в Центробанке. Для этого они требуют вывести все деньги с банковских счетов и внести их через другой банкомат по указанным ими реквизитам.

Аферисты объясняют необходимость использования банкоматов их надежностью: якобы так исключается возможность ошибки со стороны банковских сотрудников и утечки информации о транзакции. Они обещают, что после внесения средств через банкомат деньги вернутся на счёт жертвы. Однако на самом деле жертва переводит деньги на счета мошенников, после чего они прекращают контакт.

В Банке России заявляют, что никаких «специальных безопасных счетов» не существует, призывают не реагировать на подобные звонки и сообщения, никогда не раскрывать свои персональные и финансовые данные посторонним.

Настоящие работники банков никогда не просят клиентов снимать деньги для передачи третьим лицам или вносить их на счета через банкоматы.

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