Валерий Сухих подал документы для участия в выборах в заксобрание Прикамья
Действующий председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих подал документы для участия в выборах в региональный парламент. Он выдвинул свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу № 23.
Заявление спикер подал в территориальной избирательной комиссии Осинского округа, который входит в состав его избирательного округа, сообщили в пресс-службе ЗС.
Валерий Сухих является действующим спикером регионального парламента: с 2011 года он представляет в заксобрании интересы жителей Бардымского, Еловского, Осинского муниципальных округов, а также сельских территорий Чайковского городского округа.
По итогам прошедшего предварительного голосования «Единой России» Валерий Сухих стал лидером голосования, набрав 6326 голосов выборщиков (77,2%). Явка в округе № 23 составила рекордные 12,9% — это превысило средний показатель по краю в два раза.
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