Валерий Сухих подал документы для участия в выборах в заксобрание Прикамья Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Действующий председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих подал документы для участия в выборах в региональный парламент. Он выдвинул свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу № 23.

Заявление спикер подал в территориальной избирательной комиссии Осинского округа, который входит в состав его избирательного округа, сообщили в пресс-службе ЗС.

Валерий Сухих является действующим спикером регионального парламента: с 2011 года он представляет в заксобрании интересы жителей Бардымского, Еловского, Осинского муниципальных округов, а также сельских территорий Чайковского городского округа.

По итогам прошедшего предварительного голосования «Единой России» Валерий Сухих стал лидером голосования, набрав 6326 голосов выборщиков (77,2%). Явка в округе № 23 составила рекордные 12,9% — это превысило средний показатель по краю в два раза.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.