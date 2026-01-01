Спрос на инженеров в Пермском крае увеличился на 81% Работодатели готовы платить специалистам в среднем более 107 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В июне 2026 года промышленный сектор Пермского края столкнулся с острой потребностью в квалифицированных кадрах. Согласно аналитике платформы «Авито Работа», число вакансий для специалистов производственных предприятий показало уверенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее острая нехватка кадров наблюдается среди инженерного состава. Спрос на этих специалистов увеличился на 81%. Работодатели готовы платить инженерам в среднем 107 051 руб. в месяц. Важно отметить, что эта цифра представляет собой среднее значение зарплатных вилок из описаний вакансий и может отличаться от итоговой номинальной зарплаты с учетом бонусов и премий.

Не менее востребованными оказались и рабочие специальности. Количество предложений для слесарей-электриков выросло на 35%, а их средний доход достиг 65 501 руб. в месяц. Эксперты связывают эту динамику со стабильной загрузкой производственных мощностей региона и масштабными планами местных предприятий по модернизации оборудования.

Напомним, ранее платформа сообщала о резком росте спроса на мастеров асфальта и бетона (+135%) в регионе, что подтверждает общую тенденцию к активизации строительной и производственной отраслей Прикамья весной и летом 2026 года.

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