В суд направлено дело пермячки-курьера дистанционных мошенников Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Межмуниципальный отдел МВД России «Губахинский» завершил расследование уголовного дела против 23-летней пермячки. Она обвиняется в трёх эпизодах мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

По данным следствия, в марте текущего года девушка, стремясь улучшить свое финансовое положение, согласилась на предложение о подработке, которое получила через интернет от неизвестного лица.

Следуя указаниям куратора, она посещала конкретные адреса в Перми, где забирала деньги у пожилых людей. Затем она передавала эти средства другим членам группы за вознаграждение.

Трое пенсионеров в возрасте 66, 71 и 77 лет стали жертвами преступной схемы. Общий ущерб, причиненный им, составил более 4,2 млн руб.

Мошенники действовали по отлаженной схеме. Они связывались с пожилыми людьми, представляясь сотрудниками государственных органов, и сообщали им ложную информацию о взломе личного кабинета на «Госуслугах» и доступе к их банковским счетам со стороны лиц, финансирующих недружественные государства. Под предлогом защиты сбережений и помощи правоохранительным органам пенсионеры снимали наличные и передавали их обвиняемой, выполнявшей роль курьера.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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