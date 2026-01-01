Леонид Пасманик вернулся в пермский «Молот» А Глеб Шаборшин подписал пробный контракт с командой Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Леонид Пасманик, воспитанник челябинской хоккейной школы, вернулся в пермский ХК «Молот», сообщили в пресс-службе клуба.

Пасманик начал карьеру в системе «Трактора» на детском и юниорском уровнях. В сезоне 2017/2018 он дебютировал в Молодежной хоккейной лиге, выступая за «Белых Медведей». В следующем сезоне, 2018/2019, перешёл в систему «Адмирала» и играл за «Тайфун». В рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) он выступал за «Рязань», «Молот», «Магнитку», «Зауралье» и «Олимпию». За время выступлений в ВХЛ Леонид провел 116 матчей, набрав 30 (13+17) очков по системе «гол+пас» и показав полезность «+12».

ХК «Молот»

Также, в пресс-службе сообщили, что Глеб Шаборшин подписал пробный контракт с «Молотом»

Глеб Шаборшин, воспитанник хоккейной школы Санкт-Петербурга, также начал свою карьеру в местных командах на детском и юниорском уровнях: «Нева», «Серебряные Львы», «Варяги» и «Бульдоги». В сезоне 2019/2020 он дебютировал в Молодежной хоккейной лиге за МХК «Динамо СПб». В 2021 году Глеб впервые сыграл в ВХЛ, защищая цвета ХК «Тамбов», «Ижстали» и новокузнецкого «Металлурга». В ВХЛ он провел 148 матчей, набрав 28 (4+24) очков и показав полезность «-19». Предыдущий сезон он провел в белорусской Экстралиге за ХК «Могилев», где в 32 матчах набрал 8 (2+6) очков и полезность «-8».

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