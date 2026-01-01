Средний размер потребкредита в Прикамье за месяц вырос на 7,7% В июне он составил почти 169 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

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В июне 2026 года жители Пермского края взяли потребительские кредиты (наличными) на более крупные суммы. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые приводят кредиторы, передающие сведения в бюро, средний чек займа в Пермском крае достиг 168,7 тыс. руб.

По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 7,7% — в мае он составлял 156,7 тыс. руб. Среди субъектов РФ по размеру среднего чека Прикамье заняло 17-е место. Для сравнения, в целом по стране средняя сумма выданного потребкредита в июне составила 187,7 тыс. руб., что на 7,9% больше майского показателя и на 5,4% выше уровня июня 2025 года (178,1 тыс. руб.).

Лидерами по среднему размеру займов традиционно стали Москва (317,5 тыс. руб.), Санкт-Петербург (274,6 тыс. руб.), Московская область (253,9 тыс. руб.), Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (224,5 тыс. руб.) и Республика Татарстан (221,5 тыс. руб.). При этом самый взрывной рост среднего чека показали Якутия (+29,4%), Татарстан (+13,8%) и Московская область (+12,1%). В столице динамика оказалась скромнее: +2,1% в Москве и +9,4% в Санкт-Петербурге.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что в последние 10 месяцев средний размер кредитов стабилизировался в диапазоне 150–190 тыс. руб. Банки сохраняют низкий аппетит к риску и предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков для минимизации просрочек.

«В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения», — подчеркнул Волков.

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