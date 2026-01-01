Завершается выдвижение кандидатов на выборы депутатов думы Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Выдвижение кандидатов на выборы депутатов думы Перми завершается 16 июля, напомнили в крайизбиркоме.

Приём документов на регистрацию продлится до 5 августа, а полные списки зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений станут известны до 15 августа.

Напомним, на заседании Пермской городской думы, которое проходило 23 июня, депутаты единогласно утвердили дату выборов депутатов гордумы восьмого созыва. Выборы пройдут 20 сентября 2026 года, что совпадает с Единым днём голосования. Тогда же состоятся выборы депутатов Госдумы РФ и депутатов заксобрания.

Голосование будет проводиться три дня, с 18 по 20 сентября.

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